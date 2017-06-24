На Запоріжжі поліцейські затримали двох цвинтарних вандалів

На Запоріжжі поліцейські затримали двох цвинтарних вандалів

14:00 24.06.2017
На Запоріжжі поліцейські затримали двох цвинтарних вандалів

Співробітники Веселівського відділення поліції оперативно затримали двох чоловіків, які зруйнували дві могили на місцевому кладовищі.

Мешканець селища міського типу Веселе 1975 року народження звернувся до відділення поліції з повідомленням, що на кладовищі невідомі руйнують могили померлих та виймають металеві опори. Співробітники групи реагування Веселівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області оперативно виїхали на виклик до місцевого цвинтаря. Поліцейські затримали 35-річного та 41-річного місцевих жителів. У них вилучено знаряддя злочину та металеві швелера.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого)Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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