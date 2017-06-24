На Львівщині чоловіка судитимуть за підбурювання до надання хабара

На Львівщині чоловіка судитимуть за підбурювання до надання хабара

16:00 24.06.2017
На Львівщині чоловіка судитимуть за підбурювання до надання хабара

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 слідчими поліції за сприяння Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно жителя Вінницької області за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України.

Останній обвинувачується у підбуренні заявника до надання судді одного із апеляційних судів Львівської області неправомірної вигоди у розмірі 1,3 тис доларів США та не доведеного до кінця заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, яке вчинено повторно.

Зазначимо, що обвинувачений з 2012 року перебував у міжнародному розшуку. Однак, в квітні 2017 року був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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