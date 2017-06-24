На Кіровоградщині суд обрав запобіжний захід торгівцю метадоном

На Кіровоградщині суд обрав запобіжний захід торгівцю метадоном

18:00 24.06.2017
На Кіровоградщині суд обрав запобіжний захід торгівцю метадоном

Кіровоградська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним кропивничанином тяжкого злочину, пов’язаного із незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів.

Раніше неодноразово судимого чоловіка затримано співробітниками поліції 8 червня 2017 року під час збуту наркотичної сировини, яка відповідно до висновку судово-хімічної експертизи містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон.

На даний час, в рамках слідства мешканцю обласного центру оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України, й обрано щодо нього запобіжний захід у виді тримання під вартою. У провадженні триває досудове розслідування.

Призначено низку експертиз.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області 

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