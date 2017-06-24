У Павлограді засуджено злодія, який напав та підлітка та побив його батька

Вироком Павлоградського міськрайонного суду 22-річного молодика визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.187 та ч.2 ст.125 КК України (розбій; умисне легке тілесне ушкодження).

Так, у лютому 2017 року в місті Павлограді раніше судимий чоловік, будучи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив розбійний напад на 13-річного хлопчика з метою заволодіння його мобільним телефоном вартістю 1800 гривень, після чого зник з місця злочину.

Через півгодини хлопчик впізнав нападника біля продуктового магазину та повідомив про це батькові, який згодом намагався поговорити зі зловмисником, проте отримав декілька ударів дерев’яною битою по голові.

Свою вину молодик визнав повністю.

Суд погодився з позицією обвинувачення, яке підтримувалось Павлоградською місцевою прокуратурою, та призначив громадянину покарання у вигляді 3 років 9 місяців позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області