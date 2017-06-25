На Львівщині судитимуть шахрая, який торгував неіснуючими автомобілями

На Львівщині судитимуть шахрая, який торгував неіснуючими автомобілями

14:02 25.06.2017
На Львівщині судитимуть шахрая, який торгував неіснуючими автомобілями

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури та за сприяння відділу протидії кіберзлочинності у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, до суду скеровано кримінальне провадження щодо жителя міста Городка за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Останній, у період з вересня 2016 по лютий 2017 року, зареєструвавшись під вигаданими анкетними даними на сайті auto.ria.com, розмістив оголошення про продаж низки транспортних засобів.

У подальшому, домовившись з потерпілими про купівлю транспортних засобів, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов’язання, отримав від них грошові кошти в сумі 620,6 тис грн за нібито розмитнення автомобілів.

У квітні 2017 року вказаного громадянина було затримано. Тоді ж Городоцьким районним судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що за вчинений злочин зловмиснику загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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