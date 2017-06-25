У Миколаєві небайдужі перехожі затримали вуличного грабіжника, - прокуратура

Днями, близько 23:30 год., до Інгульского відділу поліції надійшло повідомлення про пограбування 45-річної мешканки м.Миколаєва. Невідомий чоловік по пр. Центральному, між магазином «Фокстрот» та пам’ятником «Танку», скориставшись тим, що жінка йде по вулиці одна, підбігав до неї та зірвав з шиї золотий ланцюжок з хрестиком, а потім втік.

Крики про допомогу почули люди, які були в той час поблизу, та наздогнали його.

Завдяки небайдужим громадянам зловмисника затримано та передано правоохоронцям. Ним виявився 22-річний раніше судимий місцевий мешканець.

Зловмисника затримано в процесуальному порядку згідно ст.208 КПК України. Речовий доказ вилучено.

Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції м. Миколаєва зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст.186 КК України (грабіж).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває, проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення інших епізодів злочинної діяльності.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області