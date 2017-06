На Донеччині CБУ затримала інформаторку терористів "ДНР"

Інформаторку терористичної організації «ДНР» затримала Служби безпека України у Костянтинівці на Донеччині.

Поплічниця бойовиків упродовж тривалого часу збирала дані про розташування позицій, переміщення особового складу і військової техніки сил антитерористичної операції.

Отримані дані затримана передавала своєму чоловіку – ватажку розвідпідрозділу одного з незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Він приєднався до терористів у червні 2014 року. Брав участь у бойових зіткненнях із силами АТО, зокрема у районі Донецького аеропорту.

Проживаючи у підконтрольній Україні Костянтинівці, зловмисниця працювала в медичній установі і, на відміну від її «колег» на тимчасово окупованих територіях, отримувала непоганий заробіток. Натомість, незважаючи на професійний обов’язок медичного працівника та матеріальну забезпеченість, затримана самовіддано допомагала терористам вбивати та калічити українських воїнів.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання інформаторки оперативники спецслужби вилучили планшетний комп’ютер, флеш-накопичувачі та мобільні телефони із доказами передачі інформації представникам так званої «ДНР».

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

За матеріалами прес-центру СБУ



Інформаторку терористичної організації «ДНР» затримала Служби безпека України у Костянтинівці на Донеччині.

Поплічниця бойовиків упродовж тривалого часу збирала дані про розташування позицій, переміщення особового складу і військової техніки сил антитерористичної операції.

Отримані дані затримана передавала своєму чоловіку – ватажку розвідпідрозділу одного з незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Він приєднався до терористів у червні 2014 року. Брав участь у бойових зіткненнях із силами АТО, зокрема у районі Донецького аеропорту.

Проживаючи у підконтрольній Україні Костянтинівці, зловмисниця працювала в медичній установі і, на відміну від її «колег» на тимчасово окупованих територіях, отримувала непоганий заробіток. Натомість, незважаючи на професійний обов’язок медичного працівника та матеріальну забезпеченість, затримана самовіддано допомагала терористам вбивати та калічити українських воїнів.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання інформаторки оперативники спецслужби вилучили планшетний комп’ютер, флеш-накопичувачі та мобільні телефони із доказами передачі інформації представникам так званої «ДНР».

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3570#sthash.60Z7WqkB.dpuf