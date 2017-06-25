На Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 06:50 на автодорозі Київ – Чоп в селі Нижнє Синьовиднє, Сколівського району.

Як встановили правоохоронці, відбулося лобове зіткнення автомобіля «Мазда» під керуванням 48-річного жителя Закарпатської області з вантажівкою «Вольво», за кермом якої перебував 24-річний мешканець Закарпаття.

Внаслідок автопригоди водія «Мазди» доставлено у лікарню з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана тім’яної ділянки голови».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області