На Львівщині судитимуть переправників нелегалів через кордон

Прокуратурою Львівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 червня 2017 року слідчими Головного Управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу працівників Державної прикордонної служби України затримано організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон України та його пособника.

Останні, зокрема сприяли незаконному переправленню до Республіки Польща трьох громадян Пакистану та громадянки Туреччини.

Наразі цим двом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України та обрано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 64 тис грн кожному.

За вчинений злочин їм загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Слід зазначити, що впродовж поточного року прокуратурою області скеровано до суду 6 обвинувальних актів стосовно 7 осіб, які організовували незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Відтак, попереджено незаконний перетин кордону 25 особами.

Судами області завершено судовий розгляд 4 кримінальних проваджень з постановленням обвинувальних вироків.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області