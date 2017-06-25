На Луганщині банду так званих "козаків" судитимуть за знущання над людьми

Розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року неодноразово судимий мешканець м. Лисичанська Луганської області, перебуваючи у складі не передбаченого законом збройного формування так званої «Козацької Національної гвардії Всевеликого війська Донського ім. М.І. Платова» з метою викрадення людей, незаконного позбавлення їх волі та подальшого незаконного використання їх праці, організував та очолив злочинне угруповання, до якого увійшли ще чотири особи, які також входили до складу вказаного збройного формування.

Нагадаємо, протягом травня – липня 2014 року учасники організованої злочинної групи під приводом порушення громадянами так званого «комендантського часу», погрожуючи застосуванням до потерпілих автоматичної вогнепальної зброї та спричинивши фізичне насильство, здійснили викрадення сімох мешканців міста Лисичанськ.

В подальшому, насильно утримуючи вказаних осіб під озброєною охороною на території колишнього Лисичанського м’ясокомбінату, учасники організованої злочинної групи примушували потерпілих проти їх волі будувати захисні споруди на блокпосту, що розташовувався на виїзді з міста Лисичанська Луганської області в напрямку міста Бахмута Донецької області, а саме, копати траншеї, окопи, будувати бліндажі, складати захисні барикади із мішків з піском, облаштовувати господарчі споруди тощо.

Проте, діяльність злочинної групи зупинена наприкінці липня 2014 року у зв’язку із звільненням міста Лисичанська Луганської області підрозділами Збройних Сил України від незаконних збройних формувань.

Всіх учасників організованої злочинної групи оголошено у розшук.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області