СБУ не виявила ознак створення теругруповання у батальйоні "Айдар"

Слідчі Служби безпеки України у результаті здійснених заходів не здобули фактичних даних, що свідчили б про вчинення військовослужбовцями батальйону територіальної оборони «Айдар» кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Слідчі дії проведено на виконання ухвали Шевченківського райсуду Києва.

Водночас, під час розслідування СБУ отримала дані щодо вчинення окремими колишніми та діючими військовослужбовцями батальйону «Айдар» у складі злочинної групи низки злочинів насильницького спрямування.

СБ України прийняла рішення про передачу отриманих фактичних даних до Сватівського відділу поліції ГУНП у Луганській області, де вже розслідуються інші правопорушення, вчинені злочинною групою військовослужбовців «Айдару».

За матеріалами прес-центру СБУ



