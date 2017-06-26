СБУ не виявила ознак створення теругруповання у батальйоні "Айдар"

СБУ не виявила ознак створення теругруповання у батальйоні "Айдар"

06:30 26.06.2017
СБУ не виявила ознак створення теругруповання у батальйоні "Айдар"

Слідчі Служби безпеки України у результаті здійснених заходів не здобули фактичних даних, що свідчили б про вчинення військовослужбовцями батальйону територіальної оборони «Айдар» кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Слідчі дії проведено на виконання ухвали Шевченківського райсуду Києва.

Водночас, під час розслідування СБУ отримала дані щодо вчинення окремими колишніми та діючими військовослужбовцями батальйону «Айдар» у складі злочинної групи низки злочинів насильницького спрямування.

СБ України прийняла рішення про передачу отриманих фактичних даних до Сватівського відділу поліції ГУНП у Луганській області, де вже розслідуються інші правопорушення, вчинені злочинною групою військовослужбовців «Айдару».

За матеріалами прес-центру СБУ

Слідчі Служби безпеки України у результаті здійснених заходів не здобули фактичних даних, що свідчили б про вчинення військовослужбовцями батальйону територіальної оборони «Айдар» кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Слідчі дії проведено на виконання ухвали Шевченківського райсуду Києва.

Водночас, під час розслідування СБУ отримала дані щодо вчинення окремими колишніми та діючими військовослужбовцями батальйону «Айдар» у складі злочинної групи низки злочинів насильницького спрямування.

СБ України прийняла рішення про передачу отриманих фактичних даних до Сватівського відділу поліції ГУНП у Луганській області, де вже розслідуються інші правопорушення, вчинені злочинною групою військовослужбовців «Айдару».

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3573#sthash.XGbjYiZv.dpuf

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