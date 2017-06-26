Одразу три вбивства розкрила поліція Донеччини минулого уікенду

Минулої доби в області було скоєно три тяжких злочини – у Бахмуті, Слов’янську, Лимані. До розкриття жорстоких вбивств був задіяний весь особовий склад поліції. У результаті комплексу невідкладних слідчо-оперативних заходів вже за кілька годин оперативники не тільки встановити, що сталося, але й доставили зловмисників до відділів поліції. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.Минулої доби сили поліції були спрямовані на те, аби забезпечити безпекою дітей, які прощалися зі школою на випускних. У результаті порушень публічного порядку допущено не було. Проте поліцейськими були затримані дорослі, які в цей день позбавили життя своїх товаришів.

Всього правоохоронцями області було зареєстровано 1062 звернення та повідомлення від громадян. З них 121 – з ознаками кримінальних правопорушень. У регіоні сталося три тяжких злочини – і всі розкриті.

Було встановлено, що всі злочини мали спільну рису – абсолютно в кожному випадку і кривдники, і жертви знаходилися у стані алкогольного сп’яніння.

До Лиманського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що в сусідньому будинку сталася пожежа. На місці співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили тіло чоловіка – господаря будинку. На його тілі були виявлені чисельні тілесні ушкодження і ножові поранення.

Поліцейські встановили та опитали коло знайомих потерпілого, сусідів і встановили двох чоловіків та жінку, які могли останніми його бачити. Оперативники з’ясували, що трійця була в гостях у загиблого. Під час розпивання алкогольних напоїв між господарем будинку та гостями сталася бійка, в результаті якої потерпілий отримав тілесні ушкодження, не сумісні з життям. А щоб приховати сліди злочину, зловмисники підпалили будинок та втекли. Та цього ж дня були встановлені та затримані поліцейськими.

Схожа історія трапилася в Бахмуті. До поліції надійшло повідомлення, що 64-річна місцева мешканка виявила вдома тіло свого раніше судимого 42-річного сина. Того ж дня поліцейські встановили, що напередодні загиблий розпивав вдома спиртні напої зі своїми також раніше судимим товаришем. Під час розпивання у них виникла сварка. Тоді гість схопив ножиці та наніс своєму другові тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям, та втік.

А в Слов’янську поліцейські затримали 40-річного місцевого мешканця, який обґрунтовано підозрюється в тому, що вбив свого 44-річного товариша. Було встановлено, що чоловіки розпивали спиртне, коли між ними виник конфлікт. Підозрюваний штовхнув свого товариша, а коли той впав, вдарив його каменем по голові. Потерпілий загинув на місці. Наразі зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

За трьома фактами відкриті кримінальні провадження ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Досудові розслідування тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області