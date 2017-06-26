На Львівщині нелюда засуджено за зґвалтування дитини у неприродній спосіб

На Львівщині нелюда засуджено за зґвалтування дитини у неприродній спосіб

07:20 26.06.2017
На Львівщині нелюда засуджено за зґвалтування дитини у неприродний спосіб

Золочівською місцевою прокуратурою здійснено процесуальне керівництво та підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні про обвинувачення громадянина України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України.

Останній, будучи раніше судимий, в тому числі за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості, у квітні 2016 року поблизу села Пісочна Миколаївського району, зустрівши в полі малолітнього, застосував до нього фізичне насильство та вчинив задоволення своєї статевої пристрасті неприроднім способом.

Зазначимо, що за результатами розгляду вказаного кримінального провадження, врахувавши думку прокурора, вироком Стрийського міськрайонного суду злочинця було засуджено до 11 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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