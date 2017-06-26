У Краматорську під час ДТП постраждали дві жінки та дитина

У Краматорську під час ДТП постраждали дві жінки та дитина

07:00 26.06.2017
У Краматорську під час ДТП постраждали дві жінки та дитина

За попередніми даними, на перехресті вулиць В. Стуса та Катеринича 38-річний водій автомобілю «Шевролет Авео», скоїв наїзд на двох жінок та дитину, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок пригоди постраждали 3 пішоходи – жінки – 58 та 59 років та 7-річний хлопчик.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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