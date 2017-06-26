Під час ДТП на Харківщині загинула дівчина, ще 5-ро людей поранені

Повідомлення про дорожню пригоду, яка сталася поблизу с. Богуславка, надійшло до Борівського відділення поліції о 00:55.

За попередньою інформацією 27-річний водій автомобіля «ВАЗ» на автодорозі між селами Богуславка і Лозова Борівського району не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автівки.

Внаслідок аварії 19-річна дівчина отримала численні травми, від яких померла на місці. Водія та чотирьох пасажирів автомобіля з тілесними ушкодженнями було доставлено до хірургічного відділення Борівської центральної районної лікарні.

Транспортний засіб доставлено на штрафний майданчик до Борівського відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області