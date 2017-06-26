На Харківщині вразило струмом підлітка, який заліз на дах вагону електрички

До Зміївського відділу поліції надійшло повідомлення від медсестри про доставляння до лікарні 16-річного підлітка.

Хлопець отримав ураження струмом на залізничній станції м. Зміїв.

Як з’ясували правоохоронці, четверо друзів на електропотязі приїхали з Харкова до м. Зміїв подивитися місто. Один з хлопців заліз на стоячий вагон електропотягу, де його відразу вдарило струмом. Товариші одразу почали надавати постраждалому першу медичну допомогу та викликали швидку.

Підлітка госпіталізовано до місцевої лікарні. Наразі медики оцінюють стан його здоров’я як тяжкий.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Правоохоронці встановлюють усі обставини пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області