На Полтавщині потрапив до реанімації чоловік, що вступився за дівчину

У м. Миргород, близько 4-ї ранку, 34-річний чоловік, намагаючись захистити дівчину від компанії молодиків, отримав серйозні тілесні ушкодження. Уже близько 8-ї поліцейські затримали одного із учасників інциденту, а через 2 години – ще двох його поплічників.

Поліцейські, здійснивши першочергові оперативно-розшукові заходи, встановили, що до зухвалого побиття потерпілого причетний 22-річний мешканець Оржицького району. Як повідомив начальник Миргородського відділу поліції Володимир Река, підозрюваний разом і двома товаришами відпочивав у барі, біля якого, власне, і сталася бійка.

Городянина, який заступився за дівчину, з множинними ранами та гострою крововтратою шпиталізували до реанімаційного відділення центральної районної лікарні.

За фактами заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження та хуліганських дій розпочато досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області