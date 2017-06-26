На Київщині затримали фермера, який вчинив криваву стрілянину

Під час конфлікту, який стався між фермерами на полі у с. Стара Оржиця Згурівського району, чоловік відкрив прицільний вогонь з мисливської рушниці по сусідах-фермерах. Двох місцевих жителів із вогнепальними пораненнями доправлено до лікарні. За фактом замаху на вбивство відкрито кримінальне провадження, фермера-стрільця затримано.

До поліції Київщини надійшла інформація про те, що в с. Стара Оржиця на полі директор одного з фермерських господарств поранив двох жителів села.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Згурівського відділення поліції. Встановлено, що непорозуміння між фермерами сталося, коли орендатори, які приїхали працювати на сусіднє поле, загородили проїзд одному з фермерів та його сину, які на той час вже вели сільськогосподарські роботи.

Виникла сварка, тож на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків син фермера взяв з автомобіля гладкодульну рушницю і вистрілив декілька раз у гору. Його батько теж дістав свою мисливську зброю «калібру 20 мм, але здійснив два прицільних постріли у бік робочих.

Двох жителів села Стара Оржиця доправлено до лікарні. Лікарі діагностували в одного чоловіка поранення правої нижньої кінцівки, а в іншого – поранення плеча та шиї.

На місці події працівники поліції вилучили дві одиниці мисливської зброї та дозвільні документи на них. 54-річного чоловіка, який стріляв, затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) та за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області