Поліція Закарпаття затримала пасинка, який з ножем напав на вітчима

До поліції надійшло повідомлення від медиків Мукачівської районної лікарні про те, що до них з ножовими пораненнями поступив пацієнт 37 років.

Працівники поліції оперативно встановили, що потерпілий отримав ушкодження в селі Ключарки Мукачівського району від свого прийомного сина. Правоохоронці з’ясували, що під час сварки 21-річний чоловік вдарив вітчима ножем у шию та груди.

Поліція Мукачівщини попередньо кваліфікувала подію, як умисне тяжке тілесне ушкодження – ст. 121 ККУ, проте у ході слідства правоохоронці встановили, що дане кримінальне порушення має ознаки ч.2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто замах на вбивство.

«Співробітники Мукачівського відділення поліції оперативно спрацювали та швидко спіймали підозрюваного у вчиненні злочину. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України, зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. 21-річному жителю села Ключарки повідомлено про підозру в замаху на вбивство», – прокоментував заступник начальника слідчого управління ГУНП в Закарпатській області Володимир Мага.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області