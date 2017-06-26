На Львівщині вантажівка розчавила мотоцикл, є загиблі та поранені

На Львівщині вантажівка розчавила мотоцикл, є загиблі та поранені

10:00 26.06.2017
На Львівщині вантажівка розчавила мотоцикл, є загиблі та поранені

У Городоцьке відділення поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі Городок-Комарно поблизу села Черлянське Передмістя.

Правоохоронці попередньо встановили, що 31-річний мешканець Херсонської області, який тимчасово проживав у місті Городок, їдучи мотоциклом марки «Yamaha R6», не впорався із керуванням, впав на проїжджу частину і потрапив під колеса вантажівки «ЗІЛ ММЗ», котра рухалась зустрічною смугою.

Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події. Пасажир мотоцикла, 23-річний земляк загиблого, був доставлений до лікарні з множинними саднами тіла і після надання медичної допомоги відпущений додому.  

Наразі з’ясовуються обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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