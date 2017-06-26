На Львівщині людина загинула від ураження струмом

На Львівщині людина загинула від ураження струмом

10:20 26.06.2017
На Львівщині людина загинула від ураження струмом

У Городоцьке відділення поліції звернулася 50-річна мешканка одного із сіл району. Вона повідомила, що 35-річний місцевий житель, який в будинку виконував роботи з монтажу вагонки, помер внаслідок ураження електрострумом.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Тіло загиблого скероване на експертне дослідження.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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