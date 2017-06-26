На Буковині поліція оперативно затримала винуватця різанини

Каретою швидкої медичної допомоги до районної лікарні було доставлено 48-річного місцевого жителя. Лікарі у чоловіка діагностували проникаюче поранення грудної клітини.

До медичного закладу відразу виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що потерпілий перебував в гостях у свого знайомого. Після чого між чоловіками виникла суперечка, в ході якої господар будинку завдав своєму гостю ножове поранення.

Слідчі встановили особу-порушника. Ним виявився 36-річний житель районного центру. Зловмисник вже потрапляв в поле зору правоохоронців.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення правопорушнику підозри у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу.

За даним фактом призначено низку експертиз. Тримають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області