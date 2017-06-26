У Києві один водій під час конфлікту поранив іншого з травмату
У Києві один водій під час конфлікту поранив іншого з травмату
Інцидент стався в Оболонському районі. Потерпілого госпіталізовано до лікарні.
Конфлікт виник на проспекті Героїв Сталінграда через першочерговість проїзду. В результаті, 35-річний водій «Інфініті» здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета та поранив в руку і стегно 25-річного водія «Рено».
На виклик одразу ж виїхала слідчого-оперативна група. Наразі всі учасники конфлікту встановлені. Зброя з якої стріляли - вилучена. Дану подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Оболонського управління поліції.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві