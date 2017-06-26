На Миколаївщині 14-річний підліток повісився через сварку з батьком

На Миколаївщині 14-річний підліток повісився через сварку з батьком

11:22 26.06.2017
На Миколаївщині 14-річний підліток повісився через сварку з батьком

До Братського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового фельдшера Братської Центральної районної лікарні. Медик повідомила, що у сараї власного домогосподарства було знайдено тіло 14-річного учня 9-го класу однієї з місцевих шкіл.

Слідчі Братського відділу поліції з’ясували, що напередодні трагедії батько хлопця знайшов у нього цигарки, та посварив. Коли батьків не було вдома, хлопчина повісився на шпагатній мотузці у сараї домоволодіння.

Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи. Кримінальне правопорушення попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.115 КК України (Умисне вбивство), як вимагає процедура у разі подій із смертельними наслідками.

У ході слідства кваліфікація правопорушення може бути змінена. Ведеться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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