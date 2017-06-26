У Миколаєві необачний підліток випадково застрелився з дробовика

До поліції надійшло повідомлення з Обласної дитячої лікарні про те, що із вогнепальним пораненням мисливським дробом у живіт та руку госпіталізовано 14-річного хлопчика.

Батько хлопця розповів слідчим Корабельного відділу поліції, що син знайшов вдома сумку з озброєнням та у результаті недбалого поводження випадково вистрілив собі у живіт.

Під час огляду домоволодіння правоохоронцями було знайдено та вилучено: фрагменти пижа та мисливського патрону, предмет, схожий на гранату РГД-5, запал, попередньо від гранати, 10 патронів з гумовими кулями, предмет, схожий на обріз рушниці, магазин від пістолета невідомої марки, які 42-річний домовласник зберігав незаконно, за що був затриманий у порядку ст.208 КПК України.

Походження вилученого та його належність встановлюється.

Озброєння направлено на дослідження до Миколаївського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Пораненому хлопцю було проведено операцію, під час якої до дев’ятої вечора медики намагались врятувати дитині життя, але він, так і не прийшовши до тями, помер.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області