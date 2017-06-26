У Миколаєві під час сварки у барі порізали чоловіка та побили жінку

До поліції Центрального району надійшло повідомлення про те, що по вул. Московській відбувається бійка між громадянами.

Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули на місце, з’ясували, що конфлікт стався між відвідувачами розважального закладу. У барі нетверезі чоловіки посварились та вийшли розбиратись на вулицю, де почали битись.

Під час бійки один із клієнтів закладу тяжко поранив опонента ножем, а знайома потерпілого, яка намагалась втрутитись у конфлікт, отримала від зловмисника склянкою по голові.

Після проведення хірургічного втручання постраждалий знаходиться у медичному закладі, дівчина – проходить лікування амбулаторно.

Слідчими Центрального відділу поліції проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 КК України «Замах на умисне вбивство», що карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років, та ч.1 ст.125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження».

Знаряддя злочину вилучено та направлено на дослідження. Зловмиснику повідомлено про підозру, за узгодженням із прокуратурою готується клопотання до суду щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області