У Херсоні двоє дідуганів нахабно пограбували жінку

Жертвою грабіжників стала жителька мікрорайону Корабел. Ввечері жінка поверталася додому, на мосту до неї підбігли двоє невідомих і стали вимагати віддати цінні речі. Зловмисники забрали у потерпілої золоті сережки, після чого втекли.

Жінка запам’ятала прикмети грабіжників та описала їх поліцейським. Оперативники Корабельного відділення поліції встановили особи підозрюваних. Ними виявилися двоє безробітних, обом за 60 років.

Як повідомив начальник Корабельного відділення поліції Самед Салманов, один із затриманих раніше судимий за умисне вбивство. Зловмисники пояснили, що сережки здали в ломбард.

Затримані перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів на території обласного центру. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України «Грабіж» (карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області