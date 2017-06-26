У Харкові просто на вулиці жорстоко вбили іноземця
У Харкові просто на вулиці жорстоко вбили іноземця
26 червня 2017 року близько 02:50 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сумській лежить чоловік без ознак життя.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та керівництво відділу.
На місці події було виявлене тіло 24-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Загиблим виявився громадянин Марокко. Він навчався в одному з Харківських вузів.
Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області