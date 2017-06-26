У Харкові просто на вулиці жорстоко вбили іноземця

26 червня 2017 року близько 02:50 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сумській лежить чоловік без ознак життя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та керівництво відділу.

На місці події було виявлене тіло 24-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Загиблим виявився громадянин Марокко. Він навчався в одному з Харківських вузів.

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області