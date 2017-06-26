На Харківщині невідомі підірвали та пограбували банкомат

Подія сталася 26 червня близько 02:30 в селищі Високий.

До чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції «Жовтнева». Він розповів, що в селищі Високий біля магазину троє невідомих в камуфляжній формі невстановленим вибуховим пристроєм пошкодили банкомат та вкрали гроші.

За вказаною адресою виїжджало керівництво та слідчо-оперативна група. Працівники поліції провели огляд місця події. Сума вкрадених грошей встановлюється.

Зараз проводяться всі необхідні заходи для затримання осіб, причетних до даного правопорушення.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області