На Луганщині підозрюваний у вбивстві вислухав вирок суду

На Луганщині підозрюваний у вбивстві вислухав вирок суду

12:40 26.06.2017
На Луганщині підозрюваний у вбивстві вислухав вирок суду

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано державне (публічне) обвинувачення за фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, тобто умисного тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). 

Встановлено, що мешканець Сєвєродонецька, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, вступив у конфлікт зі своїм товаришем. Під час сварки, яка в подальшому переросла у бійку, навмисно наніс товаришу понад 30 ударів по різним частинам тіла. Після спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому зловмисник зник з місця події.

Під час судового розгляду обвинувачений, не дивлячись на повноту зібраних під час досудового розслідування доказів, повністю заперечував свою провину та наполягав на невинуватості.

Вироком Сєвєродонецького міського суду чоловіка визнано винним та засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте затримання головного редактора порталу СТРАНА.ua Ігоря Гужви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.