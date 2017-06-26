На Луганщині підозрюваний у вбивстві вислухав вирок суду

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано державне (публічне) обвинувачення за фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, тобто умисного тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Встановлено, що мешканець Сєвєродонецька, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, вступив у конфлікт зі своїм товаришем. Під час сварки, яка в подальшому переросла у бійку, навмисно наніс товаришу понад 30 ударів по різним частинам тіла. Після спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому зловмисник зник з місця події.

Під час судового розгляду обвинувачений, не дивлячись на повноту зібраних під час досудового розслідування доказів, повністю заперечував свою провину та наполягав на невинуватості.

Вироком Сєвєродонецького міського суду чоловіка визнано винним та засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області