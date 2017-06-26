У Харкові літня жінка жахливо покінчила із собою

Інформація про подію надійшла до чергової частини Московського відділу поліції о 18:07.

На вулицю Салтівське Шосе виїжджала слідчо-оперативна група. Тіло дружини виявив у власній оселі 75-річний чоловік.

Встановлено, що 67-річна жінка покінчила життя самогубством, намотавши целофановий пакет собі на обличчя. При житті хворіла на онкологічне захворювання та неодноразово висловлювала наміри покінчити життя самогубством.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області