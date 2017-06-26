На Харківщині у власному автомобілі знайшли тіло молодого чоловіка

25 червня близько 15:15 до чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 24 червня поїхав до міста Харкова 28-річний мешканець селища Високий та до теперішнього часу не повернувся.

Через півгодини тіло хлопця без ознак насильницької смерті було виявлено у власному автомобілі на полі в селищі Високий. Наразі з'ясовуються всі обставини загибелі хлопця.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області