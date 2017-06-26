У Дніпрі засуджено нелюда, який звіряче вбив дівчину

Апеляційний суд Дніпропетровської області підтримав позицію Дніпровської місцевої прокуратури №1 та залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким 42-річного громадянина визнано винним у скоєнні умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

Подія сталася у січні 2016 року в будинку обвинуваченого у місті Дніпрі. Раптово між господарем та подругою його падчерки виникла сварка, в результаті якої чоловік наніс дівчині не менше 15-ти ударів металевим стержнем викрутки по голові.

Після скоєння вбивство зловмисник переніс тіло жертви в іншу кімнату та з місця злочину зник. Коли правоохоронці прибули до квартири, де переховувався чоловік, останній намагався втекти, вистрибнувши з балкону 5 поверху, в результаті чого отримав тяжкі травми.

Вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра чоловіка визнано винним у скоєнні вказаного злочину та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Свою вину підсудний визнав повністю, проте в апеляційній скарзі просив більш м’якого покарання. Апеляційний суд Дніпропетровської області, вислухавши доводи прокуратури, апеляційну скаргу обвинуваченого залишив без задоволення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровській області