СБУ відкидає заяви терористів щодо підготовки провокації проти ОБСЄ

Служба безпеки України не займається провокаціями. Тому заяви представників терористичної організації «ЛНР/ДНР» щодо підготовки українськими спецслужбами акції проти спостерігачів ОБСЄ на адміністративному кордоні з АР Крим не витримують жодної критики.

За оперативною інформацією, у районі Красноперекопська у повній готовності знаходиться знімальна група російського пропагандистського каналу Life. Тому не виключено, що подібні фейкові заяви бойовиків – це підготовка до чергових провокацій проти представників міжнародної організації.

Нагадаємо, що всередині квітня на тимчасово окупованій частині Луганщини на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. За старою звичкою терористи звинуватили Україну, хоча майже одразу стало відомо, хто насправді заклав вибухівку.

За матеріалами прес-центру СБУ