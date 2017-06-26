На Вінниччині під час робіт у колодязі жахливо загинула людина

На Вінниччині під час робіт у колодязі жахливо загинула людина

17:30 26.06.2017
На Вінниччині під час робіт у колодязі жахливо загинула людина

О 12:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Гиринки Немирівського району під час чистки колодязя стався обвал ґрунту, у результаті чого, на дні колодязя опинився  45-річний чоловік.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що на глибині близько 18 метрів знаходиться чоловік без ознак життя, житель сусіднього села Супрунівка.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт підрозділом рятувальників було прийняте рішення про спущення одного бійця ДСНС у апараті захисту органів дихання на дно колодязя. За допомогою рятувальної мотузки загиблого було піднято на поверхню.

Працівники екстреної медичної служби, що прибули на місце надзвичайної події, констатували смерть чоловіка.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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