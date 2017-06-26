На Донеччині рятувальники витягнули з води тіло потопельника

О 07:46 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників по вилученню потонулого зі ставку поблизу с. Крутий Яр Покровського району Донецької області.

Рятувальники 9-го Державного пожежно-рятувального загону, які виїхали за вказаною адресою, за допомогою багра вилучили тіло потонулого. Ним виявився чоловік 1968 р. н..

Від Головного управління залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

