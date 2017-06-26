На Запоріжжі боєприпас вибухнув у руках чоловіка, який його розбирав

О 19:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, яка сталася на території одного із приватних домоволодінь по вулиці Молодіжній в селі Новобогданівка Мелітопольського району.

Як з’ясувалося, 41-річний господар проводив розборку вибухонебезпечного предмету, який згодом вибухнув. В результаті чого, чоловік отримав мінно-вибухове поранення, проникаюче поранення черевної порожнини, відкритий перелом правого стегна, осколкове поранення шиї, травматичну ампутацію другого пальця лівої руки.

Травмованого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення Мелітопольської міської лікарні.

За фактом відповідними органами ведеться розслідування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області