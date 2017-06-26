На Львівщині чоловік під час сварки із знайомим обрав аргументом ніж

У Новороздільське відділення поліції напередодні близько дев’ятої години вечора надійшло повідомлення від фельдшера місцевої лікарні, котрий повідомив про доставленого пацієнта, якому медики поставили діагноз «проникаюче ножове поранення в області п’ятого ребра». Чоловік був госпіталізований у хірургічне відділення лікарні.

Як встановили правоохоронці, потерпілий – 30-річний місцевий мешканець. Як заявив чоловік, ножового поранення йому завдав його знайомий під час сварки, що раптово виникла між ними о 20.30 по вулиці Шевченка у Новому Роздолі.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські групи реагування виявили та затримали зловмисника – 49-річного місцевого мешканця.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Проводиться досудове розслідування.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області