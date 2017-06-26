На Волині мопед врізався в "УАЗ", постраждали обидва кермувальники

Напередодні, близько опівночі, на автодорозі сполученням «Ладинь-Пустинка» 19-річний житель Любомльського району, керуючи мопедом «Альфа», ймовірно не вибравши безпечної швидкості руху, здійснив зіткнення з автомобілем «УАЗ» під керуванням 42-річного жителя Любомльського району.

Внаслідок автопригоди водій та 16-річний пасажир мопеда госпіталізовані до місцевої лікарні.

За цим фактом слідчі Любомльського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області