На Волині мопед врізався в "УАЗ", постраждали обидва кермувальники

На Волині мопед врізався в "УАЗ", постраждали обидва кермувальники

16:00 26.06.2017
На Волині мопед врізався в "УАЗ", постраждали обидва кермувальники

Напередодні, близько опівночі, на автодорозі сполученням «Ладинь-Пустинка» 19-річний житель Любомльського району, керуючи мопедом «Альфа», ймовірно не вибравши безпечної швидкості руху, здійснив зіткнення з автомобілем «УАЗ» під керуванням 42-річного жителя Любомльського району.

Внаслідок автопригоди водій та  16-річний пасажир мопеда госпіталізовані до місцевої лікарні.

За цим фактом слідчі Любомльського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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