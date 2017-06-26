Вночі вулицями Тернополя бігала дівчина в піжамі та передсмертною запискою в кишені

Вночі вулицями Тернополя бігала дівчина в піжамі та передсмертною запискою в кишені

13:42 26.06.2017
Вночі вулицями Тернополя бігала дівчина в піжамі та передсмертною запискою в кишені

Патрульні виявили дівчину, яка ймовірно хотіла вчинити самогубство.

18-річну дівчину, яка бігла в піжамі, помітили патрульні на вулиці Львівській, близько 2-ї години ночі, 26 червня.

Інспектори запитали чи потрібна їй допомога, але вона лише пришвидшилася. Виглядала схвильованою та наляканою.

Дівчина заховалася за кущем. Поліцейським вдалося заспокоїти та розговорити її. Громадянка розповіла, що втекла з лікарні. При собі мала передсмертну записку у якій прощалася з матір’ю.

Патрульні викликали швидку, її доправили до лікувального закладу.

За матеріалами прес-служби поліції Тернополя

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