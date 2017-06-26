Поліція Київщини таки розшукала тріо жорстоких грабіжників

Троє зловмисників вчинили розбійний напад на жителя Білої Церкви. Завдавши тілесні ушкодження господарю, вони відкрито викрали іноземну валюту, мобільний телефон, вироби із золота.

Так, в березні цього року близько 22-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи проникли до помешкання 57-річного жителя м. Біла Церква і, застосувавши фізичну силу до власника, викрали 3600 доларів США, 400 євро, 700 гривень, мобільний телефон, золоті прикраси та монети з дорогоцінних металів.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Білоцерківського відділу поліції встановили та затримали трьох осіб, які підозрюються у скоєнні розбійного нападу. Ними виявилися 21-річний уродженець м. Харків, 41-річний уродженець Азербайджану та 22-річний киянин.

Кримінальна «трійця» затримана в порядку ст. 208 КК України, зловмисникам вручені повідомлення про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про ображання їм міри запобіжного заходу.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області