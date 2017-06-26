На Київщині розлючений чоловік ледь не застрелив колишнього тестя

На спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від 38-річної жительки с. Віта Поштова Києво-Святошинського району про те, що колишній чоловік влаштував сварку і поранив її батька.

Встановлено, що між колишнім подружжям тривають давні неприязні стосунки. Жінка неодноразово зверталась до поліції з заявами про те, що колишній чоловік силоміць намагається забрати її малолітню дитину.

Цього разу чолов’яга був налаштований войовничо: приїхав у село і прихопив з собою зброю. Коли пенсіонер заступився за свою доньку, нападник вистрілів у нього з мисливської рушниці. Після чого він на власному автомобілі протаранив ворота, щоб потрапити на обійстя.

Потім киянин взяв рушницю та металевий лом, зайшов на подвір’я і вистрілив у повітря, погрожуючи сусіду, який прийшов допомогти вгамувати дебошира.

Щоб зайти у будинок чоловік ломом розбив скло в задній його частині. Однак проникнути він не встиг. Там його затримали працівники Києво-Святошинського відділу поліції, які оперативно відреагували на повідомлення і одразу прибули на виклик.

На місці події поліцейські вилучили мисливську рушницю «SAFARI» та дозвільні документи на зброю.

40-річного жителя столиці затримано у порядку ст.208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення підозри.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області