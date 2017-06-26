У Києві за озброєний напад затримали студента-іноземця

До чергової частини Шевченківського управління поліції від 19-річного киянина надійшло повідомлення про те, що вдома знайомий під погрозою пістолета відібрав у нього мобільний телефон та наручний годинник. На місце події направили слідчо-оперативну групу, яка задокументувала подію.

У ході відпрацювання території та проведенні розшукових дій працівники управління карного розшуку та кримінальної поліції викрили 20-річного іноземця, який навчається в Україні. При затриманні працівники поліції вилучили у нього чужі речі, а при огляді його помешкання знайшли револьвер «Альфа» та 30 патронів до нього.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Іноземцю оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві