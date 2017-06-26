У київському Гідропарку під час сварки вдарили ножем військовослужбовця

Близько 19:30 до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на території Гідропарку відбулася бійка, внаслідок чого один із учасників отримав поранення. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, правоохоронці виявили невідомого чоловіка, якого після надання першої допомоги лікарі «швидкої» госпіталізували у стаціонар. Відразу поліцейські опитали свідків і очевидців, які допомогли встановити обставини події.

«Попередньо ми з’ясували, що 23-річний потерпілий, який проходить військову службу у столиці, у вихідний день разом із товаришем відпочивав у розважальному закладі. Коли вони вийшли на вулицю, зустріли іншу компанію із трьох осіб. Між чоловіками виник конфлікт, у результаті чого один із опонентів ударив його у живіт ножем, а потім втік, - зазначив начальник поліції.

З місця події експерти вилучили змиви речовини бурого кольору та складаний ніж, який направили на дослідження. Далі поліцейські за прикметами, які надали свідки події, розпочали відпрацювання території. У результаті біля Венеціанського мосту наряд спецпризначенців ППОП №1 разом із працівниками поліції Дніпровського управління поліції побачили та зупинили чоловіка, схожого за описом.

«У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 42-річного киянина затримали та доставили до управління поліції. За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрили кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України», - додав Олександр Кузьмін.

Зараз потерпілий знаходиться під наглядом лікарів, а відносно затриманого, якій раніше був судимий за майнові злочини, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення усіх обставин та всебічного розслідування події.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві