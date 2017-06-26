У Києві чоловік кілька разів вистрілив у власного кума

Кілька днів тому до мешканця Києва приїхав погостювати кум. Під час застілля у квартирі на бульварі Верховної Ради між чоловіками виникла сварка. 36-річний гість накинувся на власника помешкання з кулаками.

Той почав оборонятися і, схопивши пістолет, зробив кілька пострілів.

У результаті кум отримав вогнепальні поранення черевної порожнини.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Речові докази вилучені та направлені для проведення відповідної експертизи.

43-річного громадянина затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві