На Кіровоградщині люди завадили рейдерам захопити підприємство

На Кіровоградщині люди завадили рейдерам захопити підприємство

20:30 26.06.2017
На Кіровоградщині люди завадили рейдерам захопити підприємство

За попередніми даними, група осіб прибула до території сільгосппідприємства у Кіровоградському районі на мікроавтобусах, змусила вийти з офісного приміщення охоронців, однак захопити будівлю остаточно їм так і не вдалося через супротив місцевих жителів.

Втекти з місця пригоди підозрюваним також не вдалося. Вони були зупинені при спробі залишити територію населеного пункту.

Нині на місці працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області.

Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального Кодексу України «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації».

31 особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області

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