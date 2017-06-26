У Кривому Розі жінка одним ударом ножа вбила чоловіка

Під час сімейної сварки 61-річна жінка вдарила співмешканця ножем у серце. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Все трапилося на території Широківського району. Медики, які прибули на виклик, виявили чоловіка з ножовим пораненням. На місці події на правоохоронців очікували лікарі та жінка, яка одразу зізналася у скоєному. Під час спілкування з підозрюваною, працівники поліції з’ясували, що під час спільного розпиття алкоголю між співмешканцями виникла сварка.

Жінка схопила зі столу кухонний ніж та завдала чоловіку удар у груди. Зрозумівши, що накоїла, викликала швидку допомогу. Внаслідок отримання тілесного ушкодження, 73-річний чоловік помер до приїзду медичних працівників.

Слідчим відділом Широківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області