У Харкові маленька дитина випала з вікна багатоповерхівки

Інформація про те, що на вулиці Валентинівській з вікна випала дитина, надійшла до чергової частини Московського відділу поліції 26 червня о 10:30 від перехожих.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Московського відділу поліції.

За попередніми даними, дворічний хлопчик грався біля відчиненого вікна та випав з 9 поверху багатоповерхівки. Батьки дитини в той час знаходились вдома. Родина у поле зору поліції раніше не потрапляла. У сім'ї також виховуються ще троє дітей.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.