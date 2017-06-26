Розслідування кошмарної ДТП на Луганщині контролює прокуратура

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом резонансної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася біля с. Нижня Вільхова Станично-Луганського району Луганської області та в результаті якої отримали тілесні ушкодження 15 осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Встановлено, що 25.06.2017 близько 7.00 години ранку мікроавтобус «Mersedes Benz-313» під керуванням мешканця Харківської області, рухаючись по автодорозі сполученням «Красна Талівка–Луганськ», не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобілю через бетонне огородження мосту, внаслідок чого тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали 14 пасажирів та водій мікроавтобусу.