Розслідування кошмарної ДТП на Луганщині контролює прокуратура
Розслідування кошмарної ДТП на Луганщині контролює прокуратура
Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом резонансної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася біля с. Нижня Вільхова Станично-Луганського району Луганської області та в результаті якої отримали тілесні ушкодження 15 осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).
Встановлено, що 25.06.2017 близько 7.00 години ранку мікроавтобус «Mersedes Benz-313» під керуванням мешканця Харківської області, рухаючись по автодорозі сполученням «Красна Талівка–Луганськ», не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобілю через бетонне огородження мосту, внаслідок чого тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали 14 пасажирів та водій мікроавтобусу.
Керівництво прокуратури області, керівник Луганської місцевої прокуратури № 2 та співробітники поліції негайно прибули на місце події.
Всім постраждалим своєчасно надано необхідну медичну допомогу, більшість з яких госпіталізовано до медичних установ області.
На цей час проведено невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини вказаної ДТП, відпрацьовуються версії, призначені судові експертизи, допитуються свідки події.
За наслідками проведених слідчих дій та результатів судових експертиз винних осіб буде притягнуто до встановленої законом відповідальності.
Хід слідства перебуває на контролі керівництва прокуратури області.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області