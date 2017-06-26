Прокуратура Харківщини наполягатиме на суворішому покаранні для вбивці

Ізюмська місцева прокуратура звернулась до апеляційного суду області з оскарженням вироку Ізюмського міськрайонного суду для 18-річного вбивці з вимогою більш суворого покарання.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Калюги, у червні поточного року суд визнав молодика винним в умисному вбивстві співмешканця матері (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Це мінімальний строк, передбачений статтею КК України. Проте державний обвинувач просив призначити більш суворе покарання - 10 років позбавлення волі.

"Прокуратура довела у суді, що у березні поточного року молодик прийшов додому до матері, де вона проживала зі своїм співмешканцем. Між чоловіками виникла сварка. Син вважав, що співмешканець не належним чином ставиться до мами, тому зробив йому зауваження. Чоловік не відреагував. Молодик розлютився, штовхнув співмешканця на підлогу, схопив слюсарний молоток та більше 10 разів вдарив чоловіка по голові і обличчю. Від отриманих травм потерпілий помер на місці", - розповів В. Калюга.

У зв’язку із м’якістю призначеного покарання прокуратура звернулася до апеляційної інстанції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області